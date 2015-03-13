К вечеру Петербург сковали 9-балльные пробки

Однако через пару часов дорожную ситуацию оценили в 4 балла.

К шести часам вечера в пятницу, 16 апреля, Петербург сковали восьмибалльные, а затем и девятибалльные пробки, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Несладко пришлось водителям, попавшим в центр города: движение практически остановилось на Невском проспекте, Садовой улице и Воскресенской набережной. Также тяжелая ситуация была на Каменноостровском проспекте и КАД, там ведутся дорожные работы. В том числе "красным" выделились дороги в районе Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова.

Однако сейчас дорожная ситуация оценивается в 3-4 балла. В 20:40 по-прежнему страдал центр.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга начала проверку после падения строительного забора в Центральном районе.

Фото: скриншот Яндекс.Пробки