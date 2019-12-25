Во вторник утренний Петербург сковали пробки в 6 баллов

Огромные пробки собрались на Советском проспекте в районе станции метро "Рыбацкое".

Во вторник, 15 сентября, утром в Петербурге зафиксировали пробки в 6 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карт.

Стоит отметить, что по состоянию на 9:30 утра в Северной столице наблюдаются пробки в 5 баллов. Крупные заторы зафиксировали на Советском проспекте в районе станции метро "Рыбацкое". Также "красные" участки замечены на выездах из Кудрово и Мурино, а также Октябрьской набережной.

Кроме того, пробки замечены у метро "Черная речка", "Площадь Мужества" и "Площадь Ленина".

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Фото:яндекс.карты