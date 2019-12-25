19-летнему наркоторговцу из Волхова вынесли приговор

Завершился суд над торговцем метамфетамином

Волховский суд огласил приговор девятнадцатилетнему местному жителю, задержанному за распространение наркотических средств. Было доказано, что в сентябре прошлого года молодой человек сбыл значительную партию метамфетамина. Суд назначил виновному пять лет и девять месяцев лишения свободы, отбывать которые предстоит в исправительной колонии строгого режима.

На данный момент, как говорится в сообщении Прокуратуры Ленинградской области, приговор еще не вступил в законную силу.

В апреле суд заключил под стражу по подозрению в хранении наркотиков родственника депутата Резника.

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