В Петербурге к отопительному сезону подготовили 73% жилых домов

К 1 сентября готовность жилищного фонда к отоплению должна составить 100%.

В аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко рассказали, что в городе к старту нового отопительного сезона готовы уже 73% жилых дома.

К зиме уже полностью готовы 23 806 жилых домов. Самые высокие темпы подготовки в Адмиралтейском (79% домов), Калининском (84%), Выборгском (77%), Кронштадском (77%), Колпинском (76%) и Приморском районах (76%).

К 1 сентября готовность жилищного фонда к отоплению должна составить 100%.

Еще в середине июля Петербург был готов к отопительному сезону на 40%.

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