Неизвестный привязал гранату к автомобилю директора петербургской фирмы

В четверг, 28 марта, директор компании ООО "Нева сервис" в Петербурге обнаружил на ручке своей машины гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
Мужчина позвонил правоохранителям в районе 22 часов вечера с территории завода на Киевской улице. Снаряд был закреплен с помощью рычага на передней ручке двери Toyota Land Cruiser. Корпус гранаты был начинен взрывчатым веществом. Детонатор на месте происшествия не обнаружен.
По факту случившегося проводится проверка. Гранату направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД.
Ранее мы писали, что семиклассник принес гранату в школу на Витебской улице.
Фото: Piter.TV
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