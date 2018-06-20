Неизвестный привязал гранату к автомобилю директора петербургской фирмы

Граната висела на передней ручке двери.

В четверг, 28 марта, директор компании ООО "Нева сервис" в Петербурге обнаружил на ручке своей машины гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Мужчина позвонил правоохранителям в районе 22 часов вечера с территории завода на Киевской улице. Снаряд был закреплен с помощью рычага на передней ручке двери Toyota Land Cruiser. Корпус гранаты был начинен взрывчатым веществом. Детонатор на месте происшествия не обнаружен.

По факту случившегося проводится проверка. Гранату направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД.

Ранее мы писали, что семиклассник принес гранату в школу на Витебской улице.

Фото: Piter.TV