К дому №30 по Новоизмайловскому проспекту прибыли спасатели и скорая помощь

Сообщается, что полиция сняла с крыши мужчину.

Вечером в воскресенье, 12 июля, мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что на Новоизмайловском проспекте, №30, прохожие заметили мужчину на крыше пятиэтажного дома.

Сотрудник полиции помог снять неизвестного с крыши дома. Очевидец сообщает, что неизвестный просил вызвать скорую помощь. На кадрах видно, как бригада скорой помощи выносит мужчину из парадной на носилках. В каком он состоянии, неизвестно.

Ранее мы писали, что стали известны подробности ДТП на Дегтярной улице.

Видео: Piter.TV