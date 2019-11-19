К дому №30 по Новоизмайловскому проспекту прибыли спасатели и скорая помощь

Вечером в воскресенье, 12 июля, мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что на Новоизмайловском проспекте, №30, прохожие заметили мужчину на крыше пятиэтажного дома.
Сотрудник полиции помог снять неизвестного с крыши дома. Очевидец сообщает, что неизвестный просил вызвать скорую помощь. На кадрах видно, как бригада скорой помощи выносит мужчину из парадной на носилках. В каком он состоянии, неизвестно.
Ранее мы писали, что стали известны подробности ДТП на Дегтярной улице.
Видео: Piter.TV
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