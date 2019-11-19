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К дому №30 по Новоизмайловскому проспекту прибыли спасатели и скорая помощь

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Сообщается, что полиция сняла с крыши мужчину.

Вечером в воскресенье, 12 июля, мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что на Новоизмайловском проспекте, №30, прохожие заметили мужчину на крыше пятиэтажного дома. 

Сотрудник полиции помог снять неизвестного с крыши дома. Очевидец сообщает, что неизвестный просил вызвать скорую помощь. На кадрах видно, как бригада скорой помощи выносит мужчину из парадной на носилках. В каком он состоянии, неизвестно. 

Ранее мы писали, что стали известны подробности ДТП на Дегтярной улице.

Видео: Piter.TV

Теги: попытка самоубийства
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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