К автобусному билету в Петербурге добавят фискальные чеки

Нововведение связано переходом новую транспортную модель обслуживания.

Со вторника, 1 сентября, пассажиры автобусов теперь будут получать не только бумажный билет, но и фискальный чек, на котором будет отображены стоимость билета, дата и время поездки.

Это связано с переходом на новую транспортную модель. Все перевозчики, которые обслуживают регулярные маршруты, организуют выдачу чеков. При оплате банковской картой, электронный чек можно будет посмотреть в личном кабинете владельца платежного средства.

В пресс-службе Комитета по транспорту отметили, что фискальные чеки могут пригодиться для отчета перед работодателем, который планирует оплатить транспортные расходы сотрудника.

Ранее мы писали, что с 1 сентября возобновят работу "школьные" маршруты автобусов.

Фото: Piter.TV