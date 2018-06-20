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К апрелю автомобильные угоны в Петербурге снизились на 20 процентов
Сегодня, 12:56
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lesjasap

К апрелю автомобильные угоны в Петербурге снизились на 20 процентов

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Раскрываемость преступлений подобного характера возросла до 9 процентов.

К апрелю 2019 года в Петербурге и Ленинградской области угнано 1200 автомобилей. Данный показатель на 20 процентов ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Напомним, что согласно сведениям "Фонтанки.ру", за 2018 год правоохранительные органы раскрыли 5,9 процента подобных преступлений. Благодаря данному параметру Северная столица занимает последнее место в рейтинге страны.

На данный момент пресс-служба полиции зафиксировала раскрываемость исчезновений транспортных средств на девяти процентах.

Ранее Piter.tv писал о том, что имущество совладельца "Юлмарта" продадут по решению суда.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобильные угоны, раскрываемость преступлений
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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