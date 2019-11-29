У петербургской медсестры угнали Porsche Cayenne

По словам пострадавшей, автомобиль застрахован.

В субботу, 24 апреля, женщина обратилась в полицию, заявив об угоне Porsche Cayenne 2010 года выпуска стоимостью 2,2 млн рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 25 апреля.

Как отмечает сама медсестра, в ночь на 24 апреля неизвестные угнали машину с парковки на Кирочной улице. Отмечается, что в машине не установлена система слежения, а на самой парковке отсутствуют камеры видеонаблюдения.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.

Ранее мы писали, что в Петербурге сантехник лишился KIA Sportage за 1,3 млн рублей.

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