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У петербургской медсестры угнали Porsche Cayenne
Сегодня, 17:09
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kraratau27

У петербургской медсестры угнали Porsche Cayenne

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По словам пострадавшей, автомобиль застрахован.

В субботу, 24 апреля, женщина обратилась в полицию, заявив об угоне Porsche Cayenne 2010 года выпуска стоимостью 2,2 млн рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 25 апреля. 

Как отмечает сама медсестра, в ночь на 24 апреля неизвестные угнали машину с парковки на Кирочной улице. Отмечается, что в машине не установлена система слежения, а на самой парковке отсутствуют камеры видеонаблюдения. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона. 

Ранее мы писали, что в Петербурге сантехник лишился KIA Sportage за 1,3 млн рублей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: porsche cayenne, автомобильные угоны
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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