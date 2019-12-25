В Курортном районе сгорел Porsche Cayenne

Тушить машину отправились две единицы спецтехники и 10 спасателей.

В Курортном районе горела иномарка Porsche Cayenne. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел сегодня утром, 29 декабря. Информация о возгорании автомобиля на улице Николая Соколова, 8, поступила диспетчеру в 11:18.

Тушить машину отправились две единицы спецтехники и 10 спасателей. Они ликвидировали пламя за 13 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако иномарки Porsche Cayenne полностью выгорел моторный отсек.

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Фото: Piter.tv