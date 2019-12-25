  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Курортном районе сгорел Porsche Cayenne
Сегодня, 12:30
168
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Курортном районе сгорел Porsche Cayenne

0 0

Тушить машину отправились две единицы спецтехники и 10 спасателей.

В Курортном районе горела иномарка Porsche Cayenne. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел сегодня утром, 29 декабря. Информация о возгорании автомобиля на улице Николая Соколова, 8, поступила диспетчеру в 11:18. 

Тушить машину отправились две единицы спецтехники и 10 спасателей. Они ликвидировали пламя за 13 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Однако  иномарки Porsche Cayenne полностью выгорел моторный отсек.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге двое подростков подозреваются в ограблении пункта выдачи заказов.

Фото: Piter.tv

Теги: porsche cayenne, мчс, сгорела машина, спасатели, тушили машину, улица николая соколова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии