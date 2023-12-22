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К 8 марта Владимир Путин помиловал более 50 осужденных женщин

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Помимо этого, в своем обращении глава страны поздравил россиянок с 8 марта.

Президент РФ Владимир Путин в честь Международного женского дня подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

При принятии решения о помиловании Глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции.

Владимир Путин, президент РФ

Помимо этого, в своем обращении глава страны поздравил россиянок с 8 марта. Он отметил, что женщины способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. 

Ранее мы рассказывали о том, что администрация Петербурга поздравила горожанок с Международным женским днем.

Видео: сайт Кремля

Теги: владимир путин, помилование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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