К 8 марта Владимир Путин помиловал более 50 осужденных женщин

Помимо этого, в своем обращении глава страны поздравил россиянок с 8 марта.

Президент РФ Владимир Путин в честь Международного женского дня подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

При принятии решения о помиловании Глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции. Владимир Путин, президент РФ

Помимо этого, в своем обращении глава страны поздравил россиянок с 8 марта. Он отметил, что женщины способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью.

Ранее мы рассказывали о том, что администрация Петербурга поздравила горожанок с Международным женским днем.

Видео: сайт Кремля