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К 75-летию Победы петербургские ветераны получат единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей
Сегодня, 16:50
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nastya960

К 75-летию Победы петербургские ветераны получат единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей

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Выплату в размере 4 тысяч рублей получат вдовы военных. По три тысячи рублей получат лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года. 

В связи с 75-летием Победы СССР в Великой Отечественной войне живущие в Петербурге  ветераны, блокадники, льготники, пострадавшие в годы войны, получат единовременную выплату в размере семи тысяч рублей. Данное предложение 12 сентября поддержала постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Выплату в размере 7 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, блокадники, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей.

Выплату в размере 4 тысяч рублей получат вдовы военных, погибших в годы ВОВ, войны с Финляндией, войны с Японией, а также вдов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. По три тысячи рублей получат лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года. 

Ранее на Piter.TV: В Петербурге хотят обеспечить социальным такси всех ветеранов войны.

Фото: Piter.TV

Теги: ветераны, вов, выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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