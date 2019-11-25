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К 50-летию мультфильма "Умка" выйдет продолжение знаменитой истории о белом медвежонке

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Киностудия "Союзмультфильм" в декабре 2019 года представит финальную часть мульт-трилогии о белом медвежонке.

К 50-летию  мультфильма "Умка" выйдет продолжение знаменитой истории о белом медвежонке и его товарище. Об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

Киностудия "Союзмультфильм" в декабре представит финальную часть мульт-трилогии о белом медвежонке по имени Умка. Проект поддержало Министерство культуры РФ.

Мультфильм расскажет о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим. Он станет завершением трилогии о медвежонке. В первой части Умка познаёт мир, во второй – взрослеет и отправляется в путешествие, в третьей – возвращается домой

Первый мультфильм вышел в 1969 году, второй – в 1970-ом.  

В Петербурге состоится выставка в честь 50-летия героев "Союзмультфильма".

Видео: YouTube/ Мультики студии Союзмультфильм

Теги: союзмультфильм, умка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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