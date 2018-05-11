На выставке "Медицинская столица" петербуржцам покажут капсулу с кровью времен блокадного Ленинграда

Выставка откроется 16 мая в Военно-медицинском музее и будет работать до декабря 2018 года.

К 315-летию Петербурга в Военно-медицинском музее откроется выставка "Медицинская столица". Ее посетители смогут узнать больше о богатой истории медицины в Северной столице. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Военно-медицинского музея, председатель Санкт-Петербургского научного общества историков медицины Анатолий Будко.

Выставка откроется 16 мая в 16:00 и будет работать до декабря 2018 года. Посетители смогут увидеть издания XVIII-XX века, медицинские инструменты XIX-XX века, предметы из личной коллекции великих врачей, аппарат для переливания крови, капсулу с донорской кровью времен блокадного Ленинграда и многое другое.

Ранее мы писали, что в Этнографическом музее покажут самурайские доспехи и коллекцию раритетных скульптур.

Видео: Piter.TV