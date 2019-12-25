Петербургский военно-медицинский музей собирает артефакты пандемии

В музее хотят оставить память о коронавирусной пандемии для следующих поколений.

Петербургский военно-медицинский музей объявил о сборе артефактов пандемии коронавируса. Соответствующее объявление 29 июня появилось в группе музея "ВКонтакте".

Организаторы нового проекта рассказали, что в музее хранится порядка 500 тысяч предметов с историей медицинской практики и науки. Большую часть такой коллекции составляют вещи, отражающие историю борьбы с эпидемиями и пандемиями всех веков. Теперь в музее хотят сохранить память о коронавирусной пандемии для следующих поколений.

Музей начинает сбор материалов о современном опыте работы научных и медицинских учреждений, о самоотверженном труде медицинских работников, о всех сторонах жизни человечества XXI века, столкнувшегося с пандемией неизвестного вируса. сотрудники музея

Для проекта готовы принять на хранение различные фото- и видеоматериалы, документы, предметы творческого осмысления эпидемии. Чтобы передать артефакты для выставки, необходимо связаться с представителями музея в соцсетях или по телефону.

Ранее мы рассказывали, что в РНБ открылась выставка истории эпидемий в России.

Фото: Военно-медицинский музей / "ВКонтакте"