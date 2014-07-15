К 2024 году создадут 120 рабочих мест в деревообработке в Тосненском районе

В Федоровском построят предприятие на более 15 тыс. квадратных метров. Там будут производить элементы мебели и комплектующие.
Уже ведутся работы по инженерной подготовке территории. Окончание проектных объемов запланировано на апрель 2023 года.
По данным РБК, производство мебели в России по итогам первого полугодия 2022 года в стоимостном выражении увеличилось на 13,8%, до 153,1 млрд руб.
Ранее власти Петербурга хотят увеличить в два раза штрафы за нелегальную свалку мусора. В документе указано, что минимальный размер штрафа для физлиц поднимут в два раза — до 4000 рублей, для юрлиц — до 700 тыс. рублей.
Фото: Piter.tv
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