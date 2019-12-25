Петербургская контрольно-счетная палата проверит два муниципальных округа

Специалисты оценят работу МО Гагаринское и МО Юнтолово.

Во вторник, 4 августа, петербургская контрольно-счетная палата (КСП) начала проверку МО Гагаринское и МО Юнтолово. Как сообщили в пресс-службе КСП, специалисты проверят использование средств местного бюджета.

Аудиторы оценят эффективность и законность использование средств местного бюджета, а также муниципальной и государственной собственности. Также проверят соблюдение законодательства при муниципальных закупках за последние два года. Проверки закончатся 4 сентября.

Отмечается, что расходная часть бюджета МО Гагаринское составила 140 млн рублей, 138 млн и 124 млн рублей в 2018, 2019 и 2020 году соответственно. Большая часть денег тратится на благоустройство. В МО Юнтолово за те же годы расходы остановились на отметках в 139 млн, 145 млн и 114 млн рублей.

Ранее мы писали, что благоустройство набережной реки Охты и Оккервиль начнется в 2021 году.

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