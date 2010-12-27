В парке "Сосновка" снесли незаконный теннисный корт

Суммарно он занимал 2,6 тыс. кв. метров земли.

В среду, 24 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) снесли теннисный корт в парке "Сосновка" Выборгского района Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Открытая и крытая площадки незаконно занимали участок площадью в 2,6 тыс. кв. метров зеленых насаждений общего пользования. Компанию ООО "Центр Техинформ", ответственную за теннисный корт, заранее попросили ликвидировать постройки, но этого сделано не было.

Сначала сотрудники ККИ снесли административное здание и ограждения. На данный момент комитет продолжает работы, а ООО "Центр Техинформ" с большой вероятностью получит административный штраф.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что у метро "Приморская" прорвало трубу с горячей водой.

Фото: пресс-служба ККИ