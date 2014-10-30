ККИ освободил незаконно занимаемую землю в Пушкине

Более 1200 квадратных метров городской земли освобождается в Пушкинском районе от незаконного торгового павильона и самовольно размещенных элементов благоустройства.

ККИ и ЦПЭИГИ приступили к освобождению земельного участка на Малиновской улице в Пушкине, который незаконно занимала компания, нарушившая условия договора аренды. Демонтирован торговый павильон и самовольно размещенные элементы благоустройства, занимающие площадь 1224 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Договор аренды предусматривал использование участка под торговлю, но землепользователь разместил нестационарный торговый объект, нарушив предельные параметры по площади, а также разместил ограждения, коммунально-бытовое оборудование и велопарковку. Кроме того, в павильоне были выявлены нарушения законодательства в области реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

После расторжения договора аренды земелепользователь не освободил участок, продолжая использовать его в коммерческих целях без законных оснований. В результате компания была привлечена к административной ответственности за самовольное размещение объектов благоустройства и уведомлена о необходимости добровольного освобождения территории.

Таким образом, ККИ и ЦПЭИГИ проводят работу по освобождению земельного участка, восстанавливая законный порядок использования городской территории и предотвращая незаконное использование государственного имущества.

Ранее сообщалось, что ККИ Петербурга продолжает борьбу с нелегальное продажей в центре города.

Фото: комитет по контролю за имуществом Петербурга