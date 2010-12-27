КИО: к петербуржцам вернулись 675 чердаков и подвалов

Комиссия признала их общедомовым имуществом.

Межведомственная комиссия по выявлению объектов государственной собственности Петербурга признала общедомовым имуществом 675 городских нежилых помещений. В их число входят чердаки, подвалы, колясочные помещения и т.д. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Общая площадь объектов составила свыше 69 тыс. кв. метров. Всего в 2019 году планируют рассмотреть бумаги по еще 1,5 помещений.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что башни противовоздушной обороны планируют превратить в смотровые площадки.

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