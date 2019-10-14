КИО просит выделить еще более 1 млрд рублей из бюджета Петербурга

Часть денег пойдет на реализацию программы "Молодёжи – доступное жилье".

В понедельник, 7 сентября, в городском ЗакСе прошли нулевые слушания по бюджету. В рамках собрания комитет имущественных отношений запросил о дополнительном финансировании в 2021 году.

Чиновники попросили 1,049 млрд рублей, 839 миллионов пойдут на реализацию программы "Молодёжи – доступное жилье". Более 170 миллионов на топогеодезические и кадастровые работы в следующем году, часть денег покроет выплату налога на добавленную стоимость при продаже городского имущества или предоставлении его в аренду.

Ранее мы писали, что в Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных.

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