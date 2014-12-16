В московском театре "Современник" простились с Ниной Дорошиной

Самая известная роль Дорошиной – Надежда Кузякина из лирической комедии В. Меньшова "Любовь и голуби".

Во вторник, 24 апреля, в Москве простились с актрисой Ниной Дорошиной. Несколько сотен человек пришли в театр "Современник", где состоялась гражданская панихида.

Как передает ТАСС, на прощание с актрисой пришли близкие люди, коллеги и поклонники - зал был полон. Среди присутствующих можно было увидеть актеров Сергея Гармаша , Александра Ширвиндта, режиссера Владимира Меньшова. Почтить память Дорошиной также пришли студенты из Щукинского училища, где в последние годы актриса преподавала.

В "Современнике" Нина Дорошина проработала 59 лет. Помимо театральной работы она снималась в кино. Самая известная роль Дорошиной – Надежда Кузякина из лирической комедии В. Меньшова "Любовь и голуби". Знаменитый диалог Надюхи и Раисы Захаровны в фильме давно стал отдельным смешным эпизодом.

Нина Дорошина умерла в субботу, 21 апреля. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Видео: ВК Владимир Красников.