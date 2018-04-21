Нина Дорошина умерла в возрасте 83 лет

Сегодня, 21 апреля стало известно о кончине знаменитой актрисы Нины Дорошиной.

СМИ сообщают о том, что народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась. Информация поступила 21 апреля, согласно данным, актриса легендарного фильма "Любовь и голуби", скончалась в столице России в возрасте 83 лет.

Причина смерти Нины Дорошиной

Сообщается, что у Нину Дорошину часто тревожило сердце, а в последнее время ее состояние стало ухудшаться. Так, накануне она вызывала скорую на дом, но от госпитализации решила отказаться.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске. В 1956 году окончила Театральное училище им. Б. Щукина (курс Веры Львовой и В. И. Москвина). Вместе с ней учились Вера Карпова, Инна Ульянова, Александр Ширвиндт, Лев Борисов. С 1959 года Дорошина служила в московском театре "Современник", с 1981 года преподавала в Театральном институте им. Б. Щукина.

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