В акции "Бессмертный полк" примут участие потомки узников Собибора

В Москву из Ростова-на-Дону приедет Наталья Ладыченко, внучка Александра Печерского, возглавившего восстание.

В акции "Бессмертный полк" примут участие потомки узников лагеря в Собиборе. Об этом 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика картины.

В Москву из Ростова-на-Дону приедет Наталья Ладыченко, внучка Александра Печерского, возглавившего восстание в Собиборе. Из Израиля и других стран прибудут потомки тех, кому удалось выжить в концлагере в Польше. Все они пройдут по Пушкинской площади с фотографиями отцов и дедов.

После потомки узников Собибора посетят выставку "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму". Экспозиция представлена в Музее Победы на Поклонной горе. Там же им покажут фильм "Собибор" режиссера Константина Хабенского.

Напомним, кинолента вышла в прокат 3 мая. Ее выход приурочен к 75-й годовщине восстания в лагере смерти в Собиборе. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанская и другие. 9 мая фильм покажут в Берлине.

Фото: Собибор / ВКонтакте.