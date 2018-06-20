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КГИОП отреставрирует 255 домов-памятников за 16 миллиардов рублей
Сегодня, 10:50
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nastya960

КГИОП отреставрирует 255 домов-памятников за 16 миллиардов рублей

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Выполнить программу можно будет за 10 лет.

В Петербурге отреставрируют более 250 жилых домов-памятников архитектуры. Об этом на заседании малого правительства рассказал председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров.

КГИОП возьмет на себя полномочия Фонда капитального ремонта и будет ремонтировать дома со сложным декором фасадов. В ближайшее время ведомство сможет контролировать ремонт исторических зданий. 

КГИОП на все работы потребуется, примерно, 16 миллиардов рублей.

Попадание объектов в программу реставрации позволит восстановить убранство - шпили, башенки, козырьки, скульптуры, фонтаны, ворота <...> Выполнить программу можно будет за 10 лет.

 Сергей Макаров

Ранее на Piter.TV: КГИОП собирается судиться с "Лениздатом" из-за незаконной надстройки.
Фото: Piter.tv

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Теги: кгиоп, сергей макаров, фонд капремонта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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