КГИОП выступил против забора на Невском проспекте

По мнению главы комитета, это полностью изменит облик главного проспекта Петербурга.

Председатель КГИОП выступил против установки забора на Невском проспекте. По мнению Сергея Макарова, это "привлечет за собой изменение исторически сложившегося объемно пространственного и планировочного решения" проспекта.

"Невский проспект с его лицевой застройкой относится к исторически ценным градоформирующим объектам, входит в перечень композиционно завершенных открытых городских пространств, где сохраняются объемно-пространственная композиция, габариты зданий, архитектурное решение фасадов, система озеленения и благоустройства, памятники монументального искусства", - отметил чиновник.

Как альтернативный вариант для обеспечения безопасности на центральном проспекте Макаров предложил поднять высоту бордюрного камня, а в качестве преграды для автотранспорта использовать усиленные конструкции в виде стилизованных исторических столбиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Невском проспекте проезжую часть хотят оградить от тротуара забором из-за частных ДТП.

Фото: wikipedia.org