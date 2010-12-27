КГИОП выступил против забора на Невском проспекте

Председатель КГИОП выступил против установки забора на Невском проспекте. По мнению Сергея Макарова, это "привлечет за собой изменение исторически сложившегося объемно пространственного и планировочного решения" проспекта.
"Невский проспект с его лицевой застройкой относится к исторически ценным градоформирующим объектам, входит в перечень композиционно завершенных открытых городских пространств, где сохраняются объемно-пространственная композиция, габариты зданий, архитектурное решение фасадов, система озеленения и благоустройства, памятники монументального искусства",
- отметил чиновник.
Как альтернативный вариант для обеспечения безопасности на центральном проспекте Макаров предложил поднять высоту бордюрного камня, а в качестве преграды для автотранспорта использовать усиленные конструкции в виде стилизованных исторических столбиков.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Невском проспекте проезжую часть хотят оградить от тротуара забором из-за частных ДТП.
Фото: wikipedia.org
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