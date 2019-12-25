По данным КГИОП, реставрация должна была завершиться до середины 2022 года, однако, этого не произошло.

КГИОП в судебном порядке требует отреставрировать дачу Фаберже в Осиновой Роще. Памятник усадебной архитектуры XIX века архитектуры XIX века. Правообладателем является ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК).

По данным КГИОП, реставрация должна была завершиться до середины 2022 года, однако, этого не произошло. Фасады находятся в ненадлежащем техническом состоянии, наблюдается деструкция кирпичной кладки, утрата штукатурного слоя, следы пожара, частично отсутствуют оконные и дверные заполнения. Территория захламлена бытовым мусором. В интерьерах зафиксирована утрата штукатурного слоя, архитектурно-художественных элементов и ограждения парадной лестницы.

КГИОП в Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление с требованием обязать АУИПИК в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс первоочередных противоаварийных работ, в течение 36 месяцев выполнить работы по реставрации. В случае неисполнения решения суда КГИОП просит взыскать с правообладателя 100 000 рублей за каждый случай неисполнения решения суда в установленный срок, а в случае дальнейшего неисполнения решения суда – 200 000 рублей ежемесячно по каждому требованию до фактического исполнения решения суда.

Исковое заявление принято судом к рассмотрению.

Также КГИОП требует реставрации сарая для императорских поездов на Варшавском вокзале.

Фото: КГИОП