КГИОП требует реставрации сарая для императорских поездов на Варшавском вокзале

Ведомство обратилось в арбитражный суд. Собственник объекта должен был предоставить проектную документацию в 2018 году.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга обратился в суд с требованием выполнить реставрацию регионального памятника "Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала" на Малой Митрофаньевской, 5. Ответчиком по иску выступает собственник здания ООО "Торговый комплекс "Арсенал".

Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе комитета. Там напомнили, что собственник должен был разработать проектную документацию на реставрацию объекта ещё в мае 2018 года, а затем выполнить работы согласно этой документации.

Однако реставрация до сих пор не выполнена. А со стены фасада здания начал выпадать кирпич, окна находятся в неудовлетворительном состоянии.

Согласно иску, который КГИОП направил в арбитражный суд по итогам проверки, собственник должен выполнить реставрацию в течение 36 месяцев. Если это требование не будет исполнено, ведомство просит взыскать неустойку в размере 100 тыс. рублей. А в случае дальнейшего неисполнения взыскивать по 200 тыс. рублей каждый месяц.

Судебное заседание по делу назначено на 7 декабря 2022 года.

Здание, о котором идёт речь, датируется 1897-1898 годами. Его возвели по проекту Иосифа Мошинского. Сейчас оно не используется.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт фасада исторического здания на Литейном проспекте выполнен почти на 60%.

Фото: КГИОП