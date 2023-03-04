На территории Мытного двора разрешили строительство жилого комплекса

Планируется построить порядка 30 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) согласовал строительство жилого комплекса на территории Мытного двора.

Согласно заключению, которое появилось 3 октября, проект предусматривает возведение нового жилого комплекса. Планируется, что в ЖК войдут встроенные помещения, подземная автостоянка. Всего предусмотрено 300 квартир.

Кроме того, будет произведено благоустройство и восстановление внешнего облика исторических зданий. Речь идёт о восстановлении облика зданий №1 и №2 вдоль Овсянниковского сквера и Старорусской улицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что жители Ленинградской области стали чаще интересоваться покупкой загородной недвижимости.

Фото: Piter.TV