КГИОП пожаловался в прокуратуру из-за снесенной дачи Кохно

Сотрудники требуют восстановить памятник деревянного зодчества начала XX века.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) пришел в прокуратуру Курортного района с требованием о возбуждении уголовного дела по факту незаконного сноса памятника деревянного зодчества начала XX века. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Дача Н.В. Кохно" в Сестрорецке была демонтирована до фундамента 28 июня 2018 года. Комитет требует, чтобы виновника заставили по закону восстановить здание в былом виде.

В полиции не захотели возбуждать уголовное дело, так как они не могу определить местонахождение собственника здания.

Фото: КГИОП