КГИОП потребовал провести противоаварийные работы на мясокомбинате "Самсон"

КГИОП 16 мая 2022 года направил исковое заявление в Арбитражный суд.

КГИОП через суд потребовал провести противоаварийные работы в здании мясокомбината им. Кирова ("Самсон"), расположенного на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

С 26 января по 21 февраля специалисты комитета проводили проверку здания и установили, что фасады и помещения находятся в ненадлежащем техническом состоянии. Ещё в феврале 2018 года КГИОП по заявлению собственника зданий ПАО "Московский Индустриальный банк" выдал задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Однако проектная документация по сей день в КГИОП не поступала.

КГИОП 16 мая 2022 года направил исковое заявление в Арбитражный суд с требованием обязать собственника в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить консервацию мясокомбината.

Ранее стало известно, что статус памятника получит здание пороховых складов в Лисьем Носу.

Фото: КГИОП