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КГИОП через суд добился ремонта Павловской электрической станции
Сегодня, 15:56
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КГИОП через суд добился ремонта Павловской электрической станции

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Также комитет просил взыскать 25 тысяч рублей в свою пользу в случае неисполнения в установленный срок решения суда, далее – 50 тысяч в месяц.

Пушкинский районный суд обязал собственника отремонтировать Павловскую электрическую станцию. Иск подал КГИОП. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

КГИОП просил суд обязать собственника в течение 3 лет отремонтировать объект культурного наследия. Также комитет просил взыскать 25 тысяч рублей в свою пользу в случае неисполнения в установленный срок решения суда, далее – 50 тысяч в месяц.

Суд обязал собственника провести вышеуказанные работы, снизив размер взыскания до 15 000 рублей и 5 000 рублей, соответственно.

Ранее КГИОП отказали в возбуждении дела по факту пожара на "Даче Максимова".

Фото: citywalls (Михаил М.)

Теги: кгиоп, электрическая станция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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