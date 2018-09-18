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КГА выступил против строительства гостиницы на Канонерском острове
Сегодня, 11:01
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nadezhda_sib

КГА выступил против строительства гостиницы на Канонерском острове

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На острове хотели построить 10-этажную гостиницу с видом на ЗСД и Финский залив.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга запретил ООО "Союз трейд" строить 10-этажную гостиницу на Канонерском острове.

Ранее застройщик планировал возвести гостиницу площадью 3,4 тыс. квадратных метров на месте одноэтажного здания.  Ожидалось, что в объекте смогут останавливаться работники, которые находятся в командировке, и туристы. 

С учетом небольшой площади участка, необходимость отступа от его границ фактически запрещает любое масштабное строительство на этой территории. 

На публичном слушании в июне 2019 года местные жители выступили против появления гостиницы. 

"Хоть какая-то хорошая новость",

- написал один из пользователей Сети после новости об отказе в строительстве.

Также против проекта выступила комиссия по землепользованию и застройке Петербурга.

Напомним, Канонерский остров расположен между Морским каналом и Финским заливом, он считается промышленным районом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сестрорецке достроили новый родильный дом

Фото: vk.com/kanonerskiy_ostrov

Теги: гостиница на канонерском острове, канонерский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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