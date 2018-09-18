КГА выступил против строительства гостиницы на Канонерском острове

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга запретил ООО "Союз трейд" строить 10-этажную гостиницу на Канонерском острове.
Ранее застройщик планировал возвести гостиницу площадью 3,4 тыс. квадратных метров на месте одноэтажного здания. Ожидалось, что в объекте смогут останавливаться работники, которые находятся в командировке, и туристы.
С учетом небольшой площади участка, необходимость отступа от его границ фактически запрещает любое масштабное строительство на этой территории.
На публичном слушании в июне 2019 года местные жители выступили против появления гостиницы.
"Хоть какая-то хорошая новость",
- написал один из пользователей Сети после новости об отказе в строительстве.
Также против проекта выступила комиссия по землепользованию и застройке Петербурга.
Напомним, Канонерский остров расположен между Морским каналом и Финским заливом, он считается промышленным районом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сестрорецке достроили новый родильный дом.
Фото: vk.com/kanonerskiy_ostrov
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