КГА Григорьева лишил уличных художников 29 адресов для "легальных" граффити

Комитет по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева удалил 29 адресов из предложенных 34 для размещения "легальных" граффити в Петербурге. Объекты при этом будут размещаться на специальных конструкциях, а не фасадах домов, что не может гарантировать их долговечности.

В ноябре 2020 года депутаты Законодательного собрания обсудили поправку к законопроекту о легализации граффити. Было предложено 34 адреса, по которым художники "законно" и без предварительных согласований смогут размещать свои рисунки. Заместитель Григорьева, главный художник Александр Моор, отмечал, что места для "легальных" граффити будут находиться за пределами исторического центра Петербурга, но некоторые из них предложат для размещения на Петроградской стороне.

Редакция Piter.tv из-за недавнего скандала с возможным удалением граффити поэта Даниила Хармса уточнила статус предложения. В КГА ответили, что предложение о выделении 34 адресов поступило от районных администраций, но к апрелю 2021 года комитет Григорьева согласовал только пять адресов, вычеркнув остальные 29.

"После рассмотрения и анализа представленных предложений в работе осталось порядка 5 площадок, удовлетворяющим условиям для размещения", - следует из ответа пресс-службы КГА.

Также отмечается, что по оставшимся адресам подразумевается размещение граффити на специальных конструкциях. Каким образом они будут выглядеть, будут ли они постоянными или временными в ответе не уточняется.

"Речь идет о предложениях от районных администраций - 34 площадках, которые они предложили рассмотреть как локации для размещения конструкций для граффити (размещение таких конструкций предполагается на территории Санкт-Петербурга в порядке, определенном Правилами благоустройства)", - сообщили в КГА.

Пресс-служба добавила, что комитетом в данный момент прорабатывается вопрос о размещении конструкций для граффити в ряде районов Петербурга.

"В настоящее время прорабатывается вопрос размещения конструкций на территориях в Петроградском, Приморском, Невском, Красногвардейском и Колпинском районах", - объяснили в Комитете по градостроительству.

В 2020 году Моор сообщал, что по выделенным адресам художникам не придется проходить длительную процедуру согласования с КГА и другими инстанциями, и авторы смогут рисовать "что угодно". Если же граффити по любому другому адресу будет нанесено без одобрения команды Григорьева, то такой объект подлежит ликвидации и в ближайшее время будет ликвидирован, как это произошло с рисунком арт-группы "Явь".

В том случае, если авторы хотят "легально" нарисовать что-либо и сохранить объект, они должны пройти длительную процедуру согласования с властями разного уровня. Конечной инстанцией станет КГА Григорьева, который, как показывает практика, отклоняет все проекты. Единственным "законным" стрит-артом является изображение щита на заброшенном электронном щитке по адресу Тульская, 3. Согласования небольшого рисунка авторы добивались почти год.