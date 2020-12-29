Jeep представил обновленный внедорожник Jeep Grand Cherokee L

Компания Jeep официально представила обновленную версию внедорожника Jeep Grand Cherokee для американского рынка.
Внешний вид автомобиля украшают горизонтальный капот, новая решетка радиатора, переработанные бампера и упрощенные фары. Внутри салона установлены тачскрин мультимедийной системы, способной "раздавать" 4G-интернет, и цифровая приборная панель. Благодаря третьему ряду сидений Jeep Grand Cherokee L в габаритах стал длиннее (на 40 см) и выше (на 18 см).
Моторная гамма внедорожника представлена двумя атмосферными двигателями: V6 объемом 3,6 литра с отдачей 294 л.с. и 5,7-литровый V8 мощностью 362 л.с. Оба совместимы с 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода. Семиместная версия Jeep Grand Cherokee L выйдет на рынок не раньше весны-лета 2021 года.
Ранее стало известно, что обновленный кроссовер Hyundai Creta появится в России летом 2021 года.
Видео: YouTube / Jeep
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