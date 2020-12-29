Jeep представил обновленный внедорожник Jeep Grand Cherokee L

Модель появится на рынке США не раньше весны 2021 года.

Компания Jeep официально представила обновленную версию внедорожника Jeep Grand Cherokee для американского рынка.

Внешний вид автомобиля украшают горизонтальный капот, новая решетка радиатора, переработанные бампера и упрощенные фары. Внутри салона установлены тачскрин мультимедийной системы, способной "раздавать" 4G-интернет, и цифровая приборная панель. Благодаря третьему ряду сидений Jeep Grand Cherokee L в габаритах стал длиннее (на 40 см) и выше (на 18 см).

Моторная гамма внедорожника представлена двумя атмосферными двигателями: V6 объемом 3,6 литра с отдачей 294 л.с. и 5,7-литровый V8 мощностью 362 л.с. Оба совместимы с 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода. Семиместная версия Jeep Grand Cherokee L выйдет на рынок не раньше весны-лета 2021 года.

Ранее стало известно, что обновленный кроссовер Hyundai Creta появится в России летом 2021 года.

Видео: YouTube / Jeep