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Японская табачная компания построит в Петербурге центр поддержки бизнеса
Сегодня, 16:14
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himif

Японская табачная компания построит в Петербурге центр поддержки бизнеса

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Центр расположится на улице Профессора Попова.

Крупнейший мировой производитель табака и электронных сигарет Japan Tobacco International планирует открыть в Петербурге масштабный центр поддержки бизнеса. Об этом сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что центр откроют в городе в апреле 2020 года на улице Профессора Попова, в операционном блоке будут работать 500 человек. Инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей. В центре будут консультировать и анализировать различные операционные задачи, сотрудники будут работать с финансами, маркетингом, продажами и закупками для бизнеса табачной компании.

Похожие центры JTI построит в Польше и на Филиппинах.

Ранее мы писали, что проект ИТ-парка "Ингрия" в Невском районе скорректируют.

Фото: pixabay

Теги: табак, табачная компания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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