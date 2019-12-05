Японская табачная компания построит в Петербурге центр поддержки бизнеса

Центр расположится на улице Профессора Попова.

Крупнейший мировой производитель табака и электронных сигарет Japan Tobacco International планирует открыть в Петербурге масштабный центр поддержки бизнеса. Об этом сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что центр откроют в городе в апреле 2020 года на улице Профессора Попова, в операционном блоке будут работать 500 человек. Инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей. В центре будут консультировать и анализировать различные операционные задачи, сотрудники будут работать с финансами, маркетингом, продажами и закупками для бизнеса табачной компании.

Похожие центры JTI построит в Польше и на Филиппинах.

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