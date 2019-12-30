Проект ИТ-парка "Ингрия" в Невском районе скорректируют

На это выделено 120 млн рублей.

Власти Петербурга собираются возродить проект IT-парка в Невском районе города. Пространство информационных технологий "Ингрия" может появиться около местного государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича на проспекте Большевиков. Ранее строительство объекта оказалось временно приостановлено. Причиной стали разногласия по месту расположения данного парка. На корректировку проекта чиновники направили из бюджета 120 миллионов рублей. На данный момент стоимость площадки достигает 2,4 млрд рублей.

Планируется, что "Ингрия" станет городским бизнес-инкубатором. В нем будет размещаться учебный центр, торговое пространство, место для массовых мероприятий. Сроки создания парка переносились. Сначала администрация надеялась построить объект к 2015 году, затем к 2019, а сейчас - к 2023 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что пространство "Тучков буян" станет новым историческим районом Петербурга.

Фото: Piter.tv