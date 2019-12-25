Известный российский физик с коронавирусом скончался в Коммунарке

Ученому шел 73-ий год.

Известный российский физик Мишик Казарян с подтвержденным коронавирусом скончался. Об этом сообщили журналисты из "Московского комсомольца". Они рассказали, что ученый находился на лечении в медицинском центре "Новомосковский" в Коммунарке. По данным издания, 72-летний пациент погиб от двусторонней пневмонии. В последние дни жизни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее журналисты из Telegram-канала Mash рассказали, что в палате с Казаряном ранее находилась его супруга. Супругов госпитализировали одновременно с подозрением на коронавирус в середине марта. Оба пациента не выезжали за границу и не имели контактов с зараженными. До Коммунарки пациенты лечились в больнице имени Демихова. В связи с тяжестью симптомов его вместе с супругой госпитализировали в Коммунарку. По дороге в больницу 70-летняя жена ученого умерла. У женщины остановилось сердце. Трагедия произошла 27 марта.

Напомним, что Мишик Казарян работал в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН. Ученый известен как создатель самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. Он получил государственную награду СССР за свое открытие в 1980 году.

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