Извержение вулкана Килауэа в 2018 году было вызвано проливными дождями

Выяснилось, что "мокрые" горные породы разрушаются под давлением магмы намного легче, чем сухие.

Извержение вулкана Килауэа в 2018 году спровоцировали проливные дожди. Исследование с такими выводами опубликовали в научном журнале Nature. Оказалось, что обильные осадки ослабили прочность склонов вулкана.

Мы давно знаем, что изменения в количестве воды в недрах Земли могут провоцировать землетрясения и оползни. - Фальк Амелунг, профессор Университета Майами.

Они отметили, что аналогичные процессы характерны и для вулканов. Причина в том, что "мокрые" горные породы разрушаются под давлением магмы намного легче, чем сухие.

Добавим, что Килауэа – один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов.

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