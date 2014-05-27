Израильские ВВС сбросили бомбы на морской порт в Латакии. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала SANA. Известно, что несколько взрывов прогремело в сирийской провинции. Боеголовки отправлены на территорию ближневосточной страны с самолетов еврейского государства. На данный момент сведений о жертвах или материальном ущербе нет.
Израиль проводит воздушную атаку окрестностей порта Латакии.
заявление SANA
В СМИ уточнили со ссылкой на военный источник о том, что израильские ракеты прилетели со стороны Средиземного моря. Они ударили по площадке с контейнерам в торговой части морской гавани. После столкновения боеголовок с мишенью произошло воспламенение.
Напомним, что к настоящему моменту между Израилем и Сирией не дипломатических контактов. Страны находятся в состоянии войны с момента создания обоих государств. В частности, ведется многолетний территориальный спор, связанный со статусом Голанских высот.
СМИ: Саудовские системы ПВО перехватили ракету, запущенную из Йемена по Эр-Рияду.
Фото и видео: Telegram / WarJournal
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