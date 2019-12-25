Эксперты уточнили, что "Гарпии" будут проверены в условиях боя на С-300.

Израиль доставил в Азербайджан оружие для уничтожения армянских С-300. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". По данным СМИ, военно-транспортный самолет Ил-76 доставил Баку системы, способные ликвидировать ЗРК. По неподтвержденным данным, страна получила комплексы на безвозмездной основе для тестирования возможностей систем по противодействию С-300 и С-400, если Ереван захочет попросить последние у Москвы.

Местные СМИ уточнили, что речь может идти о "Гарпии". Она представляет собой мобильный комплекс, который запускает сразу несколько беспилотников-камикадзе. Наводка их на цель противника осуществляется по радарам ПВО.

Напомним, что Азербайджан использует технику и вооружение, произведенное по собственным технологиям. В рамках защиты ПВО Баку имеет "Барак", "Железный купол", "умные" дроны и противотанковые ракеты "Спайк". В 2016 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о сделке с Баку. Заказчик закупил оружия на 5 млрд долларов. В последующие годы поставки продолжились (по 150-200 млн долларов ежегодно).

Еще одна арабская страна примирится с Израилем.

Фото: Pixabay.com

