Инженеры изобрели кровать, которая не даст занять чужую половину во время сна

Теперь любителям поспать на всю кровать придется несладко.

Инженеры компании Ford представили умную кровать Lane-Keeping Bed, которая борется с любителями спать не на своей стороне постели. Видео нового изобретения было опубликовано официальном Youtube-канале компании.

В кровати есть датчики давления и вращающийся матрас. Как только один из спящих пересекает условную границу половины кровати, матрас двигается и человек возвращается на свое место.

Разработка Lane-Keeping Bed стала частью серии Ford Interventions. В данном проекте компания использует знания автомобильной сферы для разрешения повседневных задач.

Фото и видео: Ford Europe/ Youtube