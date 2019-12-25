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Гражданин Замбии изнасиловал продавца-кассира на проспекте Луначарского
Сегодня, 8:42
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Alena_Zinovieva

Гражданин Замбии изнасиловал продавца-кассира на проспекте Луначарского

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Инцидент произошел в квартире пострадавшей после распития спиртных напитков.

В среду, 28 апреля, в полицию Петербурга обратилась девушка 1997 года рождения, работающая продавцом-кассиром в "ДНС ритейл", и заявила об изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире пострадавшей на проспекте Луначарского. После распития спиртных напитков малознакомый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.

Подозреваемого задержали "по горячим следам". Им оказался гражданин Замбии 1992 года рождения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге на 2,5 года осудили повара, укусившего росгвардейца.

Фото: Piter.TV

Теги: насилие, секс по принуждению
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Григорьев Федор
Сегодня 9:04

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