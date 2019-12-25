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Неизвестный изнасиловал девушку-юриста на Дачном проспекте
Сегодня, 8:47
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный изнасиловал девушку-юриста на Дачном проспекте

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Мужчина применил в отношении потерпевшей физическую силу.

В Петербурге задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании девушки-юриста 1998 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Подозреваемый напал на девушку в период с 23:50 8 августа до 01:30 9 августа у дома №19/5 на Дачном проспекте. Применив физическую силу, он изнасиловал ее.

10 августа мужчину задержали "по горячим следам". В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Задержанный помещен в изолятор.

Ранее в Ленобласти военнослужащий изнасиловал 15-летнюю девочку.

Фото: pixabay.com

Теги: изнасилование, нападение
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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