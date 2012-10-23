Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки в квартире на Яхтенной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером субботы, 1 июля, в экстренные службы обратился петербуржец с сообщением о том, в дворе по Яхтенной улице к нему подошла неизвестная девушка и сообщила что её изнасиловали. Об этом стало известно Piter.TV.

Вечером оперативники задержали по "горячим следам" 34-летнего мужчину. Было установлено, что примерно в 20:45 он, находясь в квартире у 23-летней пострадавшей, изнасиловал её.

В отношении подозреваемого составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетний петербуржец подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстника.

Фото: Piter.TV