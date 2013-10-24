Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девушки в посёлке Металлострой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на понедельник, 2 октября, в экстренные службы поступило сообщение от 19-летней девушки, проживающей в посёлке Металлострой. Заявительница рассказала, что стала жертвой изнасилования со стороны неизвестного мужчины в квартире по Железнодорожной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

По подозрению в совершении указанного преступления "по горячим следам" задержан неоднократно судимый 30-летний мужчина. Подозреваемого доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Мужчина был опрошен и отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что ранее судимый житель Ленобласти подозревается в изнасиловании 6-летней дочери.

Фото: Piter.TV