Неизвестный с электрошокером изнасиловал детского психолога в Выборгском районе Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 28 мая, в отдел полиции на метрополитене поступило сообщение от женщины 1969 года рождения, работающей детским психологом. По словам заявительницы, в период с 12:20 до 130 неизвестный, угрожая электрошокером, изнасиловал её 00 у железнодорожной станции "63-ий километр" в Выборгском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшая отметила, что на вид насильнику около 40 лет, крепкого телосложения, рост 190-192 см, голубые глаза, рыжая щетина, имеются залысины, уши оттопыренные, одет в красную жилетку, чёрную футболку, синие джинсы, бордовые кеды, жёлтые носки, красную кепку. На подозреваемого составлена ориентировка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти рецидивист попытался изнасиловать в сарае пенсионерку.

Фото: Piter.TV