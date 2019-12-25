Изменены правила выбора номинантов на "Оскар"

Новшества вступят в силу с 94-й церемонии.

Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Новшества вступят в силу с 94-й церемонии, которая состоится в 2021 году. Об этом говорится на официальном сайте кинопремии.

По новым правилам, число номинантов в категории будет фиксированным. Теперь установлен предел в десять картин. Ранее это количество постоянно менялось и было значительно меньше. Например, в 2019 году в категории "Лучший фильм" было восемь номинантов, а в 2018 и 2020 годах — по девять.

С помощью этого нововведения организаторы хотят повысить уровень репрезентативности на конкурсе. В частности, неоднократно звучали претензии, что на премии уделяется недостаточное внимание работам чернокожих и азиатских режиссеров. В связи с этим все сотрудники Киноакадемии США будут ежегодно проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.

Кроме того, теперь все члены Киноакадемии будут смотреть работы, претендующие на премию, в течение всего года онлайн. Таким образом будут уравнены шансы всех подходящих фильмов.

92-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась в феврале 2020 года. В категории "Лучший фильм" победила работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты". 93-ю церемонию перенесли на 28 февраля 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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