  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Измайловский сад украсили первые подснежники
Сегодня, 13:37
128
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Измайловский сад украсили первые подснежники

0 0

Обычно первыми в саду расцветают тюльпаны.

В Измайловском саду появились первые подснежники. По словам директора Молодежного театра на Фонтанке Ольги  Романецкой, обычно первыми в саду расцветают тюльпаны. Она также рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", какие растения садовники высадят в этом году.

В этом году в последний раз садовники высадят однолетние растения: бегонии, георгины и другие. Со следующего года начнут высаживать многолетние растения: гортензии, хоста и так далее. 

Романецкая отметила, что они стараются каждую клумбу творчески обустроить, чтобы все понимали, что находятся в театре.

Ранее в Летнем саду распустились первые подснежники.

Фото: pexels

Теги: измайловский сад, подснежники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии