Измайловский сад украсили первые подснежники

Обычно первыми в саду расцветают тюльпаны.

В Измайловском саду появились первые подснежники. По словам директора Молодежного театра на Фонтанке Ольги Романецкой, обычно первыми в саду расцветают тюльпаны. Она также рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", какие растения садовники высадят в этом году.

В этом году в последний раз садовники высадят однолетние растения: бегонии, георгины и другие. Со следующего года начнут высаживать многолетние растения: гортензии, хоста и так далее.

Романецкая отметила, что они стараются каждую клумбу творчески обустроить, чтобы все понимали, что находятся в театре.

Ранее в Летнем саду распустились первые подснежники.

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