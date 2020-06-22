Издатель "Ведомостей" Глеб Прозоров покидает пост

Собеседник агентства заявил, что его должность займет Михаил Нелюбин.

Издатель "Ведомостей", генеральный директор "Бизнес ньюс медиа" Глеб Прозоров покидает пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу владельца издания Ивана Еремина.

Нелюбин раньше занимал пост генерального директора компании "Саппорт", владельцем которой является Иван Еремин. Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" рекомендовал Прозорову сделать главным редактором Андрея Шмарова. Недавно в коллективе произошел внутриредакционный конфликт. В итоге, журналисты требовали назначить главным редактором Анфису Воронину.

После этого, свои должности покинули пять заместителей главного редактора "Ведомостей". Речь идет о Кирилле Харатьяне, Борисе Сафроновом, Дмитрии Симакове, Филиппе Стеркином и Александре Губском.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что МВД выявило причастных к афере с голосованием по поправкам.

Видео: Youtube/Максим Кац